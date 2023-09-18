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В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали 5 человек

В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали 5 человек В селе Навахи Гаджигабульского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
18 сентября 2023 г. 08:56
В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, пострадали 5 человек

В селе Навахи Гаджигабульского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, легковой автомобиль марки "ВАЗ-21011" съехал с проезжей части и перевернулся на обочине дороги.

В результате ДТП пострадали жители села Газыгумлаг Уджарского района - Мамедова Кямаля Кямал гызы, 1972 года рождения, Мамедов Сакит Горхмаз оглы, 1993 года рождения, Алиев Рахиб Рафик оглы, 2000 года рождения, Алиев Горхмаз Сакит оглы, 2020 года рождения и Алиева Илаха Рафик гызы, 2002 года рождения.

Раненые доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda avtomobil aşıb, 5 nəfər xəsarət alıb

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