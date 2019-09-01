В Гаджигабуле перевернулся автомобиль. Один погиб, трое получили ранения.

В Гаджигабульском районе произошло тяжёлое ДТП.

Как передаёт аранское бюро Report, авария произошла на трассе Баку-Газах, в направлении города Газах.

Житель Баку, водитель автомобиля марки «Mercedes» 1969-го года рождения Аллахвердиев Айдын Эльман оглы, потерял контроль над машиной и врезался в газовую трубу.

В результате происшествия водитель автомобиля, его супруга Аллахвердиева Рухия Ильяс гызы, дети 2007-го года рождения Хаял Аллахвердиев и 2007-го года рождения Эльвира Аллахвердиева получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Раненые были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу. Р.Аллахвердиева скончалась в реанимации.

По факту ведется расследование.