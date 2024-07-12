В Гаджигабуле опрокинувшийся грузовик врезался в два микроавтобуса, 9 человек пострадали

На территории села Гарасу Гаджигабульского района произошла цепная авария.
Как сообщает аранское бюро Report, водитель грузового автомобиля (TIR) потерял управление и опрокинул машину, которая врезалась в два микроавтобуса.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили граждане Турции - Вердиева Джамиля 1980 года рождения, Сарачоглу Эзгису 2014 года рождения, Сюзен Элис 1999 года рождения, Алпарслан Ферхад 1995 года рождения, жители города Баку - Гусейнов Гасан Нураддин оглу 2007 года рождения, Гусейнова Метанет Мурадил гызы 1974 года рождения, жители города Гянджи - Вердиева Дж. Вугар гызы 2006 года рождения, Гурбанова Фаранджам Адиль гызы 1957 года рождения и Вердиев Гусейн Вугар оглу.
Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу. Некоторые из них после оказания необходимой помощи были выписаны на амбулаторное лечение.
По факту проводится расследование.