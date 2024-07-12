В Гаджигабуле опрокинувшийся грузовик врезался в два микроавтобуса, 9 человек пострадали

На территории села Гарасу Гаджигабульского района произошла цепная авария.

На территории села Гарасу Гаджигабульского района произошла цепная авария.

Как сообщает аранское бюро Report, водитель грузового автомобиля (TIR) потерял управление и опрокинул машину, которая врезалась в два микроавтобуса.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили граждане Турции - Вердиева Джамиля 1980 года рождения, Сарачоглу Эзгису 2014 года рождения, Сюзен Элис 1999 года рождения, Алпарслан Ферхад 1995 года рождения, жители города Баку - Гусейнов Гасан Нураддин оглу 2007 года рождения, Гусейнова Метанет Мурадил гызы 1974 года рождения, жители города Гянджи - Вердиева Дж. Вугар гызы 2006 года рождения, Гурбанова Фаранджам Адиль гызы 1957 года рождения и Вердиев Гусейн Вугар оглу.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу. Некоторые из них после оказания необходимой помощи были выписаны на амбулаторное лечение.

По факту проводится расследование.