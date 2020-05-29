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В Гаджигабуле автомобиль столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

​В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом

© Foto: "Report"

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошел на трассе Баку-Газах, проходящей через село Падар-Чёл.

Водитель легкового автомобиля Chevrolet Васиф Джумшуд оглы Азимов, 1986 года рождения, потеряв управление за рулем, врезался в грузовик КамАЗ.

В результате аварии, кроме водителя пострадали также пассажиры Chevrolet - жители Евлахского района 34-летний Илькин Муса оглы Гасанов, 51-летний Рафаэль Идрис оглы Бабаев и житель Агджабединского района 46-летний Илькин Шахлар оглы Агаев.

Все они с различными телесными травмами были доставлены в Кюрдамирскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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