В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей в Гаджигабульском районе пострадали два человека.

В дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей в Гаджигабульском районе пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report , инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах в селе Пирсаат.

Легковой автомобиль врезался в движущийся в том же направлении грузовик. В ДТП травмы различной степени тяжести получили находившиеся в легковушке житель Гарадагского района Баку Аллахвердиев Байрам Араз оглу, 1998 года рождения, и житель Агстафинского района Ахмедов Ахмед Ариф оглу, 1999 года рождения.

Пострадавших доставили в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.