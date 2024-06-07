В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей в Гаджигабульском районе пострадали два человека.
Как передает аранское бюро
Легковой автомобиль врезался в движущийся в том же направлении грузовик. В ДТП травмы различной степени тяжести получили находившиеся в легковушке житель Гарадагского района Баку Аллахвердиев Байрам Араз оглу, 1998 года рождения, и житель Агстафинского района Ахмедов Ахмед Ариф оглу, 1999 года рождения.
Пострадавших доставили в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.