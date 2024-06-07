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В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей в Гаджигабульском районе пострадали два человека.
Происшествия
7 июня 2024 г. 08:56
В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей в Гаджигабульском районе пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Баку-Газах в селе Пирсаат.

Легковой автомобиль врезался в движущийся в том же направлении грузовик. В ДТП травмы различной степени тяжести получили находившиеся в легковушке житель Гарадагского района Баку Аллахвердиев Байрам Араз оглу, 1998 года рождения, и житель Агстафинского района Ахмедов Ахмед Ариф оглу, 1999 года рождения.

Пострадавших доставили в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, xəsarət alanlar var

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