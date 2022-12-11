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В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший В Гаджигабульском районе произошло тяжело дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще один получил травмы.
Происшествия
11 декабря 2022 г. 20:49
В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

В Гаджигабульском районе произошло тяжело дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще один получил травмы.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке трассы Баку-Газах, проходящем через поселок Пирсаат района.

Легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в том же направлении грузовиком "КамАЗ".

В результате ДТП один человек, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия, еще один - житель Гаджигабульского района Бахтияр Аскер оглу Аскеров, 1961 года рождения, получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən və yaralanan var

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