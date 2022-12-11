В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

В Гаджигабульском районе произошло тяжело дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще один получил травмы.
Как сообщает аранское бюро
Легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в том же направлении грузовиком "КамАЗ".
В результате ДТП один человек, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия, еще один - житель Гаджигабульского района Бахтияр Аскер оглу Аскеров, 1961 года рождения, получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован в Ширванскую городскую центральную больницу.
По факту начато расследование.