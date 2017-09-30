В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, 1 человек пострадал

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Гаджигабул. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем по территории села Наваи.

Так, житель села Ранджбар 55-летний Мубариз Гаджибала оглу Ибрагимов на автомобиле марки Mercedes врезался в грузовой автомобиль марки Ford Tranzit. В результате водитель автомобиля Mercedes был помещен в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.