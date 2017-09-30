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    В Гаджигабуле легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, 1 человек пострадал

    Инцидент произошел на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем по территории села Наваи© Report

    Гаджигабул. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером на участке магистрали Баку-Газах, пролегающем по территории села Наваи.

    Так, житель села Ранджбар 55-летний Мубариз Гаджибала оглу Ибрагимов на автомобиле марки Mercedes врезался в грузовой  автомобиль марки Ford Tranzit. В результате водитель автомобиля Mercedes был помещен в Ширванскую городскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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