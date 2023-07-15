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В Гаджигабуле и Уджаре приняты меры в отношении загрязняющих окружающую среду

В Гаджигабуле и Уджаре приняты меры в отношении загрязняющих окружающую среду В Гаджигабульском и Уджарском районах приняты меры в отношении лиц, загрязняющих окружающую среду бытовыми отходами.
Происшествия
15 июля 2023 г. 09:22
В Гаджигабуле и Уджаре приняты меры в отношении загрязняющих окружающую среду

В Гаджигабульском и Уджарском районах приняты меры в отношении лиц, загрязняющих окружающую среду бытовыми отходами.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отделов полиции Гаджигабульского и Уджарского районов в целях предупреждения нарушений санитарно-гигиенических правил, на территории этих районов выявлены случаи выброса бытовых отходов за пределы установленных мест и загрязнения территории.

За нарушение требования статьи 266.3 Кодекса об административных правонарушениях (выброс бытовых отходов за пределы емкостей (урн)) в отношении 5 жителей Гаджигабульского района и 3 жителей Уджарского района составлены протоколы в административном порядке, каждый из них привлечен к ответственности.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabul və Ucarda ətraf mühiti zibilləyən şəxslər barəsində tədbirlər görülüb

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