В Гаджигабуле и Уджаре приняты меры в отношении загрязняющих окружающую среду

В Гаджигабульском и Уджарском районах приняты меры в отношении лиц, загрязняющих окружающую среду бытовыми отходами.

В Гаджигабульском и Уджарском районах приняты меры в отношении лиц, загрязняющих окружающую среду бытовыми отходами.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отделов полиции Гаджигабульского и Уджарского районов в целях предупреждения нарушений санитарно-гигиенических правил, на территории этих районов выявлены случаи выброса бытовых отходов за пределы установленных мест и загрязнения территории.

За нарушение требования статьи 266.3 Кодекса об административных правонарушениях (выброс бытовых отходов за пределы емкостей (урн)) в отношении 5 жителей Гаджигабульского района и 3 жителей Уджарского района составлены протоколы в административном порядке, каждый из них привлечен к ответственности.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.