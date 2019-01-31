В Гаджигабуле хищный зверь напал на местного жителя - ФОТО

Хаджигабул. 31 января. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе хищный зверь напал на местного жителя.

Как передаёт миль-муганское бюро Report, инцидент произошёл в селе Агаджанлы.

Житель села Мирзаев Матлаб Мамедали оглу, 1950 года рождения, пас овец, когда стадо подверглось нападению шакала. Пытаясь защитить овец от нападения хищного зверя, 68-летний житель села и сам пострадал. Хотя Мирзаеву и удалось убить зверя, он лишился одного пальца и был ранен в ногу.

Раненому жителю помогли врачи и сделали ему вакцину от бешенства.