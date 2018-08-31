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    В Гаджигабуле автомобиль врезался в придорожное ограждение, водитель получил травмы

    Гаджигабул. 31 августа. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе произошло ДТП. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Гарасу отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Nissan Sunny" с государственным регистрационным номером 90 DZ 654, житель бакинского поселка Пиршаги Ильхам Гюндюзов врезался в придорожное ограждение. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший помещен в Гаджигабульскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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