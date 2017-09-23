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    В Гаджигабуле автомобиль сбил пешехода

    Личность пострадавшего пока не определена

    Гаджигабул. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на территории деревни Навахи.

    Так, автомобиль сбил мужчину средних лет, когда тот пытался пройти через улицу.Получивший повреждения различной степени тяжести мужчина был доставлен в центральную больницу города Ширван.

    Его личность пока не определена. По факту ведется следствие. 

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