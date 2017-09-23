В Гаджигабуле автомобиль сбил пешехода

Гаджигабул. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в вечерние часы на территории деревни Навахи.

Так, автомобиль сбил мужчину средних лет, когда тот пытался пройти через улицу.Получивший повреждения различной степени тяжести мужчина был доставлен в центральную больницу города Ширван.

Его личность пока не определена. По факту ведется следствие.