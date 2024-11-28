В Гаджигабуле арестованы лица, подозреваемые в обороте фальшивых денег

В Гаджигабуле арестованы лица, подозреваемые в попытке сбыта фальшивых купюр в нескольких магазинах района.

В Гаджигабуле арестованы лица, подозреваемые в попытке сбыта фальшивых купюр в нескольких магазинах района.

Об этом сообщили Report в Ширванской региональной группы пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Гаджигабульского районного отдела полиции, были задержаны ранее судимые Эльдар Эйнуллаев и Ниджат Джавадов. При осмотре автомобиля, в котором они находились, были обнаружены фальшивые деньги на сумму 350 манатов (одна купюра номиналом 20 манатов и 33 купюры по 10 манатов), а также наркотические средства - марихуана и метамфетамин.

В ходе расследования установлено, что задержанные пытались сбыть фальшивые купюры в нескольких магазинах.

По факту в Гаджигабульском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Проверяется причастность Э.Эйнуллаева и Н.Джавадова к другим аналогичным преступлениям.