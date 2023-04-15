В Гаджигабуле арестовали автохулигана

Арестовано лицо, совершившее автохулиганство на территории Гаджигабульского района.
Как сообщили
Житель района Афиг Мирзоев на автомобиле BMW проявил недисциплинированность на дорогах, демонстративно нарушив общественный порядок, вызвал справедливое недовольство местных жителей.
В отношении задержанного был составлен протокол по статье 511.1.3 Кодекса об административных проступках и дело для рассмотрения было направлено в суд. Постановлением суда А.Мирзоев был арестован в административном порядке на 15 суток и лишен водительских прав сроком на один год.