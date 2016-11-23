В Гаджигабуле 26-летняя девушка пыталась совершить суицид, выпив уксусную кислоту

Гаджигабул. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле совершена попытка суицида.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел сегодня в доме №4 по улице Абдуллы Шаига города Гаджигабул.

Проживающая по указанному адресу 26-летняя Кифаят Агамоглан гызы Джавадова пыталась совершить суицид, выпив уксусную кислоту. Она была доставлена в Ширванскую городскую центральную больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

По факту ведется расследование.