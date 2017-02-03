Гаджигабул. 3 февраля. REPORT.AZ / В Гаджигабуле 25-летняя девушка попыталась покончить с собой путем самосожжения.

Как сообщает региональное бюро Report, Аллахвердиева Аишан Тарлан гызы, проживающая в городе Гаджигабул по адресу ул. Дашгына Агамалыева, 29, совершила попытку суицида.

Родственники потушили огонь, девушка с ожогами различной степени тяжести была доставлена в Гаджигабульскую районную центральную больницу. По информации из больницы, ее состояние остается тяжелым.

По данному факту ведется расследование.