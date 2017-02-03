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    В Гаджигабуле 25-летняя девушка попыталась покончить с собой путем самосожжения

    По факту ведется расследование

    Гаджигабул. 3 февраля. REPORT.AZ / В Гаджигабуле 25-летняя девушка попыталась покончить с собой путем самосожжения.

    Как сообщает региональное бюро Report, Аллахвердиева Аишан Тарлан гызы, проживающая в городе Гаджигабул по адресу ул. Дашгына Агамалыева, 29, совершила попытку суицида. 

    Родственники потушили огонь, девушка с ожогами различной степени тяжести была доставлена в Гаджигабульскую районную центральную больницу. По информации из больницы, ее состояние остается тяжелым. 

    По данному факту ведется расследование. 

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