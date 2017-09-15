В Гаджигабульском районе автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

Гаджигабул. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого были сбиты пешеходы.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован вчера вечером на 110 км магистральной дороги Баку-Газах, на мосту при въезде в район.
Стоявших на этом мосту двоих пешеходов сбил автомобиль. Получившие телесные повреждения различной степени тяжести они скончались по дороге в Ширванскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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