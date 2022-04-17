В Габале женщина-водитель попала в аварию, есть пострадавшие

В Габалинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

В Габалинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как передает северо-западное бюро Report, на автодороге Габала - Гамарван столкнулись автомобиль марки «Mitsubishi», за рулем которого находилась Эллада Абдуррахманова, и «Mercedes», управляемый Сеймуром Фарзиевым.

В результате водитель Mitsubishi и ее пассажиры, Айтян Гулиева и Севиль Шукюрова, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Согласно информации, все три женщины работают в Габалинской районной центральной больнице.