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В Габале женщина-водитель попала в аварию, есть пострадавшие

В Габале женщина-водитель попала в аварию, есть пострадавшие В Габалинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.
Происшествия
17 апреля 2022 г. 02:18
В Габале женщина-водитель попала в аварию, есть пострадавшие

В Габалинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как передает северо-западное бюро Report, на автодороге Габала - Гамарван столкнулись автомобиль марки «Mitsubishi», за рулем которого находилась Эллада Абдуррахманова, и «Mercedes», управляемый Сеймуром Фарзиевым.

В результате водитель Mitsubishi и ее пассажиры, Айтян Гулиева и Севиль Шукюрова, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Согласно информации, все три женщины работают в Габалинской районной центральной больнице.

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