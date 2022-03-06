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В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки

В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки Расчлененное тело молодой женщины было найдено в Габалинском районе.
Происшествия
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6 марта 2022 г. 18:49
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки

В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки.

Как передает северо-западное бюро Report, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудниками районной прокуратуры и отдела полиции проведены неотложные следственные мероприятия в связи с убийством Айтадж Алиевой, 1999 года рождения. В результате задержана женщина, подозреваемая в убийстве.

Следует отметить, что мусорном ящике с бытовыми отходами была обнаружена рука девушки.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

По факту ведется расследование.

13:48

Установлена личность женщины, тело которой было расчленено и выброшено в мусорный контейнер в Габале.

Как передает северо-западное бюро Report, труп принадлежит Айтадж Алиевой, 1999 года рождения.

Предполагается, что убийство совершил ее муж.

13:35

Расчлененное тело молодой женщины было найдено в Габалинском районе.

Как передает северо-западное бюро Report, вчера вечером на территории города в мусорном ящике с бытовыми отходами была обнаружена рука женщины.

Позже в целлофановых пакетах были обнаружены и другие части трупа.

Предположительно, тело принадлежало женщине 20-25 лет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə gənc qadını amansızlıqla qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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