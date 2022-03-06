В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки

Расчлененное тело молодой женщины было найдено в Габалинском районе.

В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки.

Как передает северо-западное бюро Report, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудниками районной прокуратуры и отдела полиции проведены неотложные следственные мероприятия в связи с убийством Айтадж Алиевой, 1999 года рождения. В результате задержана женщина, подозреваемая в убийстве.

Следует отметить, что мусорном ящике с бытовыми отходами была обнаружена рука девушки.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

По факту ведется расследование.

13:48

Установлена личность женщины, тело которой было расчленено и выброшено в мусорный контейнер в Габале.

Как передает северо-западное бюро Report , труп принадлежит Айтадж Алиевой, 1999 года рождения.

Предполагается, что убийство совершил ее муж.

13:35

Расчлененное тело молодой женщины было найдено в Габалинском районе.

Как передает северо-западное бюро Report, вчера вечером на территории города в мусорном ящике с бытовыми отходами была обнаружена рука женщины.

Позже в целлофановых пакетах были обнаружены и другие части трупа.

Предположительно, тело принадлежало женщине 20-25 лет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.