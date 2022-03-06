В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки.
Как передает северо-западное бюро Report, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудниками районной прокуратуры и отдела полиции проведены неотложные следственные мероприятия в связи с убийством Айтадж Алиевой, 1999 года рождения. В результате задержана женщина, подозреваемая в убийстве.
Следует отметить, что мусорном ящике с бытовыми отходами была обнаружена рука девушки.
В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
По факту ведется расследование.
Установлена личность женщины, тело которой было расчленено и выброшено в мусорный контейнер в Габале.
Предполагается, что убийство совершил ее муж.
Расчлененное тело молодой женщины было найдено в Габалинском районе.
Позже в целлофановых пакетах были обнаружены и другие части трупа.
Предположительно, тело принадлежало женщине 20-25 лет.
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование.