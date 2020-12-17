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В Габале задержан покинувший место жительства больной ковидом

В Габале задержан покинувший место жительства больной ковидом Т.Ягубов был задержан сотрудниками полиции
Происшествия
17 декабря 2020 г. 13:37
В Габале задержан покинувший место жительства больной ковидом

Сотрудниками Габалинского районного отдела полиции было установлено, что больной коронавирусом житель поселка Бум Турал Ягубов, проходящий лечение в домашних условиях, создал условия для распространения вируса.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, несмотря на предупреждение, Т.Ягубов, заразившийся COVID-19, грубо нарушив правила карантина, покинул место жительства.

Т.Ягубов был задержан сотрудниками полиции во время передвижения в общественном месте и возвращен по адресу проживания.

В отношении Т.Ягубова в следственном отделе Габалинского РОП возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə yaşadığı ünvanı tərk edən koronavirus xəstəsi saxlanılıb

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