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В Габале задержан подозреваемый в наркоторговле

В Габале задержан подозреваемый в наркоторговле Сотрудниками Габалинского районного управления полиции была проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории района.
Происшествия
4 октября 2023 г. 08:53
В Габале задержан подозреваемый в наркоторговле

Сотрудниками Габалинского районного управления полиции была проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории района.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками РОП был задержан житель Агдашского района Афган Гасанов, подозреваемый в перевозке большого количества наркотиков. В ходе личного досмотра у него была обнаружена и изъята марихуана общим весом около 6 килограммов.

В связи с фактом в следственном отделе Габалинского РОП возбуждено уголовное дело.

Расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə narkotiklərin dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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