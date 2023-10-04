В Габале задержан подозреваемый в наркоторговле

Сотрудниками Габалинского районного управления полиции была проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории района.

Сотрудниками Габалинского районного управления полиции была проведена операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории района.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками РОП был задержан житель Агдашского района Афган Гасанов, подозреваемый в перевозке большого количества наркотиков. В ходе личного досмотра у него была обнаружена и изъята марихуана общим весом около 6 килограммов.

В связи с фактом в следственном отделе Габалинского РОП возбуждено уголовное дело.

Расследование по делу продолжается.