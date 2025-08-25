В Габале задержан подозреваемый в культивации конопли

О нас

Происшествия
25 августа 2025 г. 09:55
Сотрудники Габалинского районного управления полиции провели операцию по выявлению и пресечению незаконного выращивания наркотических растений.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате операции задержан 50-летний Наджаф Алхасов, подозреваемый в культивации 107 кустов конопли в принадлежащем ему фундуковом саду.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Алхасова избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.

Версия на азербайджанском языке Qəbələdə fındıq bağında çətənə kolu yetişdirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

