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В Габале задержан больной коронавирусом

В Габале задержан больной коронавирусом Он был задержан сотрудниками полиции в селе Мирзабейли и препровожден домой
Происшествия
7 апреля 2021 г. 11:43
В Габале задержан больной коронавирусом
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В ходе контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Габалинского районного отдела полиции в целях предотвращения распространения пандемии, было установлено, что активный больной коронавирусом покинул место проживания и был в контакте с другими гражданами.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, жителю села Джорлу Субхану Махмудову было предписано лечение на дому из-за положительного результата теста на COVID-19, однако он был задержан сотрудниками полиции в селе Мирзабейли и препровожден домой.

В следственном отделе Габалинского РОП в отношении С.Махмудова ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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