В Габале задержан больной коронавирусом

Он был задержан сотрудниками полиции в селе Мирзабейли и препровожден домой

В ходе контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Габалинского районного отдела полиции в целях предотвращения распространения пандемии, было установлено, что активный больной коронавирусом покинул место проживания и был в контакте с другими гражданами.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, жителю села Джорлу Субхану Махмудову было предписано лечение на дому из-за положительного результата теста на COVID-19, однако он был задержан сотрудниками полиции в селе Мирзабейли и препровожден домой.

В следственном отделе Габалинского РОП в отношении С.Махмудова ведется расследование.