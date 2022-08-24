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В Габале в горной местности возник пожар

В Габале в горной местности возник пожар Пожар произошел в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тикянлы Габалинского района.
Происшествия
24 августа 2022 г. 17:09
В Габале в горной местности возник пожар

Пожар произошел в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тикянлы Габалинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым МЧС, пожар, возникший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тикянлы Габалинского района, был потушен, не успев распространиться на большую площадь.

По предварительным данным, в результате пожара на площади около 1 га сгорели кустарники, высохшие пни и частично деревья. Лесистая местность защищена от огня.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə dağlıq ərazidə yanğın olub

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