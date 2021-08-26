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В Габале в горной местности начался пожар

В Габале в горной местности начался пожар На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.
Происшествия
26 августа 2021 г. 12:40
В Габале в горной местности начался пожар

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

По информации министерства, к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

"В настоящее время продолжаются неотложные мероприятия по тушению огня. По предварительной информации, в горной местности горит сухая трава, кустарники и высохшие пни деревьев. Будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в МЧС.

11:46

В Габалинском районе горит лес.

По данным северо-западного бюро Report, пожар начался сегодня утром в горно-лесистой местности, относящейся к сельскому поселению Солгуджа.

В настоящее время пожар продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə dağlıq ərazi yanır, yanğınsöndürmə işlərinə helikopterlər cəlb olunub

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