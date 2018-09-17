В Габале турист из Индии сбил лошадь и получил травму

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся в Азербайджане турист, гражданин Индии Субнеер Нарайен 1957 г.р. попал в Габале в автомобильную аварию.
Как сообщает Report, в поселке Вандан он взял напрокат автомобиль марки Hyundai, на которой сбил стоявшую у обочины лошадь.
Пострадавший во время инцидента турист был доставлен в Габалинскую центральную районную больницу.
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