В Габале турист из Индии сбил лошадь и получил травму

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся в Азербайджане турист, гражданин Индии Субнеер Нарайен 1957 г.р. попал в Габале в автомобильную аварию.

Как сообщает Report, в поселке Вандан он взял напрокат автомобиль марки Hyundai, на которой сбил стоявшую у обочины лошадь.

Пострадавший во время инцидента турист был доставлен в Габалинскую центральную районную больницу.