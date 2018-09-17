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    В Габале турист из Индии сбил лошадь и получил травму

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся в Азербайджане турист, гражданин Индии Субнеер Нарайен 1957 г.р. попал в Габале в автомобильную аварию.

    Как сообщает Report, в поселке Вандан он взял напрокат автомобиль марки Hyundai, на которой сбил стоявшую у обочины лошадь.

    Пострадавший во время инцидента турист был доставлен в  Габалинскую центральную районную больницу.

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