О нас

В Габале спасены пять человек, оказавшихся в опасной ситуации из-за паводка

В Габале спасены пять человек, оказавшихся в опасной ситуации из-за паводка На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана "112" поступила информация о том, что граждане оказались в беспомощном состоянии в реке на территории села Лаза Габалинского района.
Происшествия
2 июля 2023 г. 09:36
В Габале спасены пять человек, оказавшихся в опасной ситуации из-за паводка

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана "112" поступила информация о том, что граждане оказались в беспомощном состоянии в реке на территории села Лаза Габалинского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией к месту происшествия были незамедлительно привлечены силы Северо-Западного регионального центра и войск гражданской обороны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что граждане, отдыхавшие в местечке Тала в селе Лаза оказались в опасной ситуации из-за разлива реки Демирапаран в результате сильных дождей.

Сотрудники МЧС провели уникальную спасательную операцию с использованием соответствующего оборудования, включая альпинистское, и благополучно эвакуировали на безопасную территорию пятерых граждан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qəbələdə selə görə təhlükəli vəziyyətdə qalan beş nəfər xilas edilib

Самое важное

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi