В Габале спасены 3 человека, заблудившиеся в горной местности

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в горно-лесистой местности вблизи села Нохургышлак Габалинского района заблудились три человека.

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в горно-лесистой местности вблизи села Нохургышлак Габалинского района заблудились три человека.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

К поисково-спасательным работам немедленно были привлечены спасательные силы Северо-Западного регионального центра ведомства, были проинформированы соответствующие структуры.

В результате оперативных и неотложных мер, принятых сотрудниками министерства, местонахождение граждан было установлено. Они были эвакуированы в безопасную зону.