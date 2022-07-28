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В Габале спасены 3 человека, заблудившиеся в горной местности

В Габале спасены 3 человека, заблудившиеся в горной местности На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в горно-лесистой местности вблизи села Нохургышлак Габалинского района заблудились три человека.
Происшествия
28 июля 2022 г. 21:55
В Габале спасены 3 человека, заблудившиеся в горной местности

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в горно-лесистой местности вблизи села Нохургышлак Габалинского района заблудились три человека.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС.

К поисково-спасательным работам немедленно были привлечены спасательные силы Северо-Западного регионального центра ведомства, были проинформированы соответствующие структуры.

В результате оперативных и неотложных мер, принятых сотрудниками министерства, местонахождение граждан было установлено. Они были эвакуированы в безопасную зону.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə dağlıq-meşəlik ərazidə azan 3 nəfər xilas edilib

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