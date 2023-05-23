О нас

В Габале спасен человек, оказавшийся в беспомощном состоянии в горной местности

В Габале спасен человек, оказавшийся в беспомощном состоянии в горной местности Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли в Габале человека, оказавшегося в беспомощном состоянии в горной местности.
Происшествия
23 мая 2023 г. 08:37
В Габале спасен человек, оказавшийся в беспомощном состоянии в горной местности

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана спасли в Габале человека, оказавшегося в беспомощном состоянии в горной местности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, на горячую линию "112" министерства поступила информация, что один человек в селе Лаза Габалинского района упал в горной местности и оказался в опасности.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были незамедлительно привлечены спасатели Северо-Западного регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что житель Габалинского района Назим Исаков, 1985 года рождения, упал с высоты в горной местности со сложным рельефом и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сначала спасатели оказали пострадавшему первую помощь, в том числе наложили шину на сломанную руку. Затем он был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə dağlıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas olunub

Другие новости из категории

В период с 2015 по 2021 год в мире было убито более 3 млн человек
В период с 2015 по 2021 год в мире было убито более 3 млн человек
23 мая 2023 г. 07:10
В Баку мотоциклист получит травмы в ДТП
В Баку мотоциклист получит травмы в ДТП
23 мая 2023 г. 06:55
В Баку мужчина получил ножевое ранение в голову
В Баку мужчина получил ножевое ранение в голову
23 мая 2023 г. 05:12
Житель Джалилабада скончался от пчелиных укусов
Житель Джалилабада скончался от пчелиных укусов
23 мая 2023 г. 01:09
Ахмед Обалы прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести
Ахмед Обалы прооперирован, состояние оценивается как средней тяжести
23 мая 2023 г. 00:40
Водолазы МЧС спасли тонущего в море человека
Водолазы МЧС спасли тонущего в море человека
22 мая 2023 г. 22:20
Ливень в Нахчыване вызвал ряд последствий
ФотоЛивень в Нахчыване вызвал ряд последствий
22 мая 2023 г. 21:48
Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан
Задержанная в Азербайджане гражданка Таджикистана экстрадирована в Узбекистан
22 мая 2023 г. 16:27
На освобожденных территориях обнаружена еще 31 мина
На освобожденных территориях обнаружена еще 31 мина
22 мая 2023 г. 14:02
В Баку из домов и автомобиля совершены кражи на 28 тыс. манатов
В Баку из домов и автомобиля совершены кражи на 28 тыс. манатов
22 мая 2023 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi