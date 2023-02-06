В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП

В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП.

В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Сегодня утром в Габале столкнулись три автомобиля марки "ВАЗ", которыми управляли Мансур Мамедов, Рагим Мамедов и Алескер Микаилов.

В результате ДТП М.Мамедов и Р.Мамедов были госпитализированы в Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

М.Мамедов является сотрудником полиции, ДТП произошло в неслужебное время.

По факту проводится расследование.