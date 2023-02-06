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В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП

В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП.
Происшествия
6 февраля 2023 г. 15:28
В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП

В Габале сотрудник полиции пострадал в ДТП.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Сегодня утром в Габале столкнулись три автомобиля марки "ВАЗ", которыми управляли Мансур Мамедов, Рагим Мамедов и Алескер Микаилов.

В результате ДТП М.Мамедов и Р.Мамедов были госпитализированы в Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

М.Мамедов является сотрудником полиции, ДТП произошло в неслужебное время.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə polis yol qəzasında xəsarət alıb

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