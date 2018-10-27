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    В Габале произошло землетрясение

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На территории Габалинского района Азербайджана зафиксировано землетрясение.

    Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, толчки зарегистрированы в 01:57:15 в 18 км к юго-западу от станции Хыналыг. Магнитуда подземных толчков составила 3 балла.

    Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров. 

    Подземные толчки не ощущались.

    Напомним, что в Греции землетрясение разрушило православный монастырь.

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