В Габале произошло землетрясение

27 октября, 2018 03:45

https://report.az/storage/news/68e5b9db5e0af71e1cb570dafde0b3a8/191cf8f8-6c0c-4aa9-8725-42e75c033bc4_292.jpg Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На территории Габалинского района Азербайджана зафиксировано землетрясение. Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, толчки зарегистрированы в 01:57:15 в 18 км к юго-западу от станции Хыналыг. Магнитуда подземных толчков составила 3 балла. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров. Подземные толчки не ощущались. Напомним, что в Греции землетрясение разрушило православный монастырь.

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