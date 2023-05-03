Стали известны имена погибших в ДТП в Габале

В Габале автомобиль врезался в дерево, 2 человека погибли, 1 ранен.

Стали известны имена погибших и раненого в Габале в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в районе села Нохургышлаг Габалинского района водитель автомобиля марки Tofaş, полицейский Ильхам Джаббарлы (1992 г.р.), не справившись с управлением, врезался в дерево на обочине дороги. В результате водитель и 32-летний пассажир Хафиз Махмудлу скончались на месте происшествия. Другой пассажир, Эльшад Азизли, был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.

20:16

В Габале автомобиль врезался в дерево, 2 человека погибли, 1 ранен.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Гарамаръям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории поселка Вандам.

Водитель потерял управление находящимся в движении легковым автомобилем марки Tofaş и врезался в дерево. В результате 2 человека погибли и 1 получил ранения.

По данному факту проводится расследование.