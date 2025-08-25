В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Габале произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

Обнародованы личности пострадавших в аварии в Габале.

Как сообщает северо-западное бюро Report, в автоаварии пострадали пассажиры "ВАЗ-2106" Субхи Сафаралиев (1970 г.р.), Мехди Годжаев (1987 г.р.) и Эльгиз Абдулазизов (2010 г.р).

Пострадавшие помещены в Габалинскую районную центральную больницу.

16:28

В Габалинском районе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел в Габале.

В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2106" и Hyundai водитель "ВАЗа", 51-летний Ильхам Абдуразаков, скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель другого транспортного средства, 31-летний Агиль Бахлулзаде, и пассажиры "ВАЗа" получили травмы.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.