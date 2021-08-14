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В Габале потушен пожар в горной местности со сложным рельефом

В Габале потушен пожар в горной местности со сложным рельефом Как сообщалось ранее, 11 августа Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приступило к принятию неотложных мер по тушению пожара и предотвращению распространения пламени в горной местности со сложным рельефом близ села Тикянлы Габалинског
Происшествия
14 августа 2021 г. 15:45
В Габале потушен пожар в горной местности со сложным рельефом

Как сообщалось ранее, 11 августа Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приступило к принятию неотложных мер по тушению пожара и предотвращению распространения пламени в горной местности со сложным рельефом близ села Тикянлы Габалинского района.

Как сообщили Report в МЧС, сегодня в 14:00 пожар был полностью потушен. По предварительным данным, сгорела растительность на площади около 150 гектаров.

Отметим, что к тушению пожара были привлечены пожарные расчеты МЧС, войска гражданской обороны, силы северо-западного регионального центра и 2 вертолета.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidəki yanğın söndürülüb

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