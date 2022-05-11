В Габале перевернулся автомобиль, мать водителя погибла

В Габалинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший.

В Габалинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

10 мая около 13:00 на территории села Мирзабейли перевернулся автомобиль марки "ВАЗ-21011", за рулем которого находился житель села Б.Рагимов. Находившаяся в салоне авто пассажирка, мать водителя Махлуга Рагимова с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, но спасти ее не удалось.

Главное управление следствия и дознания МВД проводит расследование.