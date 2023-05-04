В Габале намеренно подожгли дерево

В поселке Бум Габалинского района загорелось каштановое дерево на приусадебном участке одного из местных жителей.

В поселке Бум Габалинского района загорелось каштановое дерево на приусадебном участке одного из местных жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, возникла опасность распространения пожара на окружающие объекты.

Благодаря оперативному вмешательству, пожар был потушен в короткие сроки силами пожарной охраны.

В ходе предварительного расследования, проведенного Государственной службой пожарного надзора МЧС, было установлено, что поджог был совершен умышленно неким Вугаром Аслановым.

Собранные материалы были направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.