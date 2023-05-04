О нас

В Габале намеренно подожгли дерево

В Габале намеренно подожгли дерево В поселке Бум Габалинского района загорелось каштановое дерево на приусадебном участке одного из местных жителей.
Происшествия
4 мая 2023 г. 09:28
В Габале намеренно подожгли дерево

В поселке Бум Габалинского района загорелось каштановое дерево на приусадебном участке одного из местных жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, возникла опасность распространения пожара на окружающие объекты.

Благодаря оперативному вмешательству, пожар был потушен в короткие сроки силами пожарной охраны.

В ходе предварительного расследования, проведенного Государственной службой пожарного надзора МЧС, было установлено, что поджог был совершен умышленно неким Вугаром Аслановым.

Собранные материалы были направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə şabalıd ağacı qəsdən yandırılıb

Другие новости из категории

Пострадавший в аварии в Шемкире водитель скончался в больнице
Пострадавший в аварии в Шемкире водитель скончался в больнице
4 мая 2023 г. 09:27
В Баку совершен наезд на 22-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 22-летнего пешехода
4 мая 2023 г. 05:11
Стали известны имена погибших в ДТП в Габале
Стали известны имена погибших в ДТП в Габале
3 мая 2023 г. 21:00
МВД подготовило социальный ролик о вреде наркотиков
МВД подготовило социальный ролик о вреде наркотиков
3 мая 2023 г. 16:36
Пострадавшая при столкновении микроавтобуса с КамАЗ в Кюрдамире находится в тяжелом состоянии
ФотоПострадавшая при столкновении микроавтобуса с "КамАЗ" в Кюрдамире находится в тяжелом состоянии
3 мая 2023 г. 16:12
Проливные дожди затопили центральные улицы Билясувара
ФотоПроливные дожди затопили центральные улицы Билясувара
3 мая 2023 г. 15:52
На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария
На магистральном водопроводе Кура-Баку произошла авария
3 мая 2023 г. 14:07
В Баку 25-летнюю девушку сбил автомобиль
В Баку 25-летнюю девушку сбил автомобиль
3 мая 2023 г. 03:09
В Хатаинском районе Баку автомобиль сбил 4-летнего ребенка
В Хатаинском районе Баку автомобиль сбил 4-летнего ребенка
3 мая 2023 г. 01:31
В Билясуваре приостановлена подача питьевой воды
В Билясуваре приостановлена подача питьевой воды
2 мая 2023 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi