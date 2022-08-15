В Шахдагском национальном парке начался пожар

На территории Шахдагского национального парка в Габалинском районе начался пожар.
Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
“В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС. Ведутся работы по тушению огня" - отметила она.
16:58
В Габалинском районе начался пожар в лесной местности.
Как передает северо-западное бюро Report, недалеко от села Тиканлы горит лесной массив.
На территорию привлечены пожарные силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям и работники лесного хозяйства.