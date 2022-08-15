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В Шахдагском национальном парке начался пожар

В Шахдагском национальном парке начался пожар В Габалинском районе начался пожар в лесной местности.
Происшествия
15 августа 2022 г. 17:08
В Шахдагском национальном парке начался пожар

На территории Шахдагского национального парка в Габалинском районе начался пожар.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

“В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС. Ведутся работы по тушению огня" - отметила она.

16:58

В Габалинском районе начался пожар в лесной местности.

Как передает северо-западное бюро Report, недалеко от села Тиканлы горит лесной массив.

На территорию привлечены пожарные силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям и работники лесного хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Фото Şahdağ Milli Parkında yanğının söndürülməsində çətinliklər yaranıb - YENİLƏNİB-2
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