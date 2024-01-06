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В Габале автомобиль врезался в дерево и загорелся, есть погибший и пострадавшие

В Габале автомобиль врезался в дерево и загорелся, есть погибший и пострадавшие В селе Амили Габалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.
Происшествия
6 января 2024 г. 23:45
В Габале автомобиль врезался в дерево и загорелся, есть погибший и пострадавшие

В селе Амили Габалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, инцидент произошел на дороге Габала-Агдаш. Водитель автомобиля "Мерседес" Рафаэль Азизов потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево и загорелось.

В ДТП, помимо водителя, также пострадал пассажир Магомед Гафаров. Находившийся в автомобиле Рафаэль Мирзалиев (1970 г.р.) скончался от полученных травм.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılaraq yanıb, ölən və xəsarət alanlar var

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