В Габале автомобиль врезался в дерево и загорелся, есть погибший и пострадавшие

В селе Амили Габалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.
Об этом северо-западному бюро
Согласно информации, инцидент произошел на дороге Габала-Агдаш. Водитель автомобиля "Мерседес" Рафаэль Азизов потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево и загорелось.
В ДТП, помимо водителя, также пострадал пассажир Магомед Гафаров. Находившийся в автомобиле Рафаэль Мирзалиев (1970 г.р.) скончался от полученных травм.
По факту ведется расследование.