В Габале автомобиль врезался в дерево и загорелся, есть погибший и пострадавшие

В Габале автомобиль врезался в дерево и загорелся, есть погибший и пострадавшие

В селе Амили Габалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.

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В селе Амили Габалинского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека. Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД. Согласно информации, инцидент произошел на дороге Габала-Агдаш. Водитель автомобиля "Мерседес" Рафаэль Азизов потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево и загорелось. В ДТП, помимо водителя, также пострадал пассажир Магомед Гафаров. Находившийся в автомобиле Рафаэль Мирзалиев (1970 г.р.) скончался от полученных травм. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал