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В Габале автомобиль скатился в овраг, есть погибший

В Габале автомобиль скатился в овраг, есть погибший В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения.
Происшествия
26 декабря 2022 г. 10:39
В Габале автомобиль скатился в овраг, есть погибший

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Так, ночью на территории села Лаза Габалинского района автомобиль марки "ГАЗ-2110", за рулем которого находился Мехман Гусейнов, потерял управление и упал в овраг.

В результате происшествия водитель получил телесные травмы различной степени тяжести, пассажир Маариф Хасыев скончался на месте.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qəbələdə avtomobil dərəyə aşıb, ölən və xəsarət alan var

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