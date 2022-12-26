В Габале автомобиль скатился в овраг, есть погибший

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения.

В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Так, ночью на территории села Лаза Габалинского района автомобиль марки "ГАЗ-2110", за рулем которого находился Мехман Гусейнов, потерял управление и упал в овраг.

В результате происшествия водитель получил телесные травмы различной степени тяжести, пассажир Маариф Хасыев скончался на месте.

По факту ведется расследование.