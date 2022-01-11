В Габале автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода

В Габалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело ранен пешеход.
Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на проходящей через село Зараган части автодороги Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки.
Житель села Мыхлыговаг Габалинского района Гафгаз Гафарлы за рулем автомобиля "ВАЗ-2107" сбил пытавшегося перейти дорогу жителя села Хачмаз Огузского района Рафига Атакишиева.
Получивший травмы Р.Атакишиев помещен в Габалинскую центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.