В Габале автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода

В Габалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело ранен пешеход.

В Габалинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело ранен пешеход.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на проходящей через село Зараган части автодороги Исмаиллы-Гарамарьям-Шеки.

Житель села Мыхлыговаг Габалинского района Гафгаз Гафарлы за рулем автомобиля "ВАЗ-2107" сбил пытавшегося перейти дорогу жителя села Хачмаз Огузского района Рафига Атакишиева.

Получивший травмы Р.Атакишиев помещен в Габалинскую центральную районную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.