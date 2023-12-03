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В Габале арестованы лица, пытавшиеся забросать камнями сотрудников полиции

В Габале арестованы лица, пытавшиеся забросать камнями сотрудников полиции В Габалинском районе арестованы лица, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции, пытаясь забросать их камнями.
Происшествия
3 декабря 2023 г. 21:40
В Габале арестованы лица, пытавшиеся забросать камнями сотрудников полиции

В Габалинском районе арестованы лица, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции, пытаясь забросать их камнями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 2 декабря в поселке Вандам Габалинского района гражданин С.Агаев управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и создал опасную ситуацию в общественном месте. Во время его задержания находившиеся рядом с ним близкие родственники и один несовершеннолетний оказали сопротивление сотрудникам полиции, попытавшись забросать их камнями и нанести ущерб служебному автомобилю.

По факту было возбуждено уголовное дело, арестованы два человека.

Наряду с этим в отношении сотрудника полиции, превысившего полномочия в обращении с несовершеннолетним, было проведено служебное расследование, по итогам которого тот был уволен из органов внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Polislərə daşla xəsarət yetirmək istəyənlər həbs edilib, bir polis əməkdaşı işdən çıxarılıb

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