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В Габале арестован водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения

В Габале арестован водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения В Габалинском районе арестован водитель, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Происшествия
29 августа 2023 г. 14:19
В Габале арестован водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения

В Габалинском районе арестован водитель, находившийся за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками дорожной полиции, был задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Житель Агдашского района Нурлан Самедов за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" нарушил правила дорожного движения и проигнорировал требование сотрудников дорожной полиции остановиться.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что Н.Самедов, управляющий транспортным средством без водительского удостоверения, находится в состоянии наркотического опьянения.

Собранные в отношении него материалы были направлены на рассмотрение в районный суд. Решением суда Н.Самедов арестован в административном порядке на 10 суток.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs olunub

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