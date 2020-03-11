В Flame Towers заинтересовались видео с канатоходцем на своих башнях - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых видно как человек движется по канату, натянутому между башнями в комплексе Flame Towers (Пламенные башни).
Как сообщили Report в Flame Towers, в настоящее время проводится разбирательство по данному вопросу.
Утверждается, что опасные действия канатоходца были сняты на видео с вертолета.
Предположительно, при подготовке видео были использованы визуальные эффекты.
Отметим, что высота "Пламенных башен" составляет 90 метров. По внешнему виду эта конструкция напоминает языки пламени.