В Flame Towers заинтересовались видео с канатоходцем на своих башнях - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых видно как человек движется по канату, натянутому между башнями в комплексе Flame Towers (Пламенные башни).

Как сообщили Report в Flame Towers, в настоящее время проводится разбирательство по данному вопросу.

Утверждается, что опасные действия канатоходца были сняты на видео с вертолета.

Предположительно, при подготовке видео были использованы визуальные эффекты.

Отметим, что высота "Пламенных башен" составляет 90 метров. По внешнему виду эта конструкция напоминает языки пламени.