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В Физули обнаружены останки двух человек

В Физули обнаружены останки двух человек На территории села Юхары Сеидахмедли Физулинского района найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.
Происшествия
23 мая 2023 г. 12:33
В Физули обнаружены останки двух человек

На территории села Юхары Сеидахмедли Физулинского района найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

Об этом Report сказал директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.

Он отметил, что 2-3 дня назад в Объединение были переданы останки:

"Пока неизвестно принадлежат ли эти останки лицам, пропавшим без вести. И неизвестно скольким людям они принадлежат. У нас имеются останки около 300-400 человек".

А.Гасанов добавил, что также были извлечены останки из захоронений безымянных шехидов:

"Они также входят в общее число. Недавно наши сотрудники вновь побывали в Физулинском районе для проведения поисковых работ. Раскопки велись до 16 мая".

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Версия на английском языке Remains of 2 people found in Yukhari Seyidahmadli village of Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Füzulinin Yuxarı Seyidəhmədli kəndi ərazisindən 2 şəxsə aid qalıqlar tapılıb

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