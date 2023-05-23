В Физули обнаружены останки двух человек

На территории села Юхары Сеидахмедли Физулинского района найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

На территории села Юхары Сеидахмедли Физулинского района найдены останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

Об этом Report сказал директор Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов.

Он отметил, что 2-3 дня назад в Объединение были переданы останки:

"Пока неизвестно принадлежат ли эти останки лицам, пропавшим без вести. И неизвестно скольким людям они принадлежат. У нас имеются останки около 300-400 человек".

А.Гасанов добавил, что также были извлечены останки из захоронений безымянных шехидов:

"Они также входят в общее число. Недавно наши сотрудники вновь побывали в Физулинском районе для проведения поисковых работ. Раскопки велись до 16 мая".