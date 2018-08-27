В Физулинском районе столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, 7-летний ребенок погиб - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Физули. 27 августа. REPORT.AZ/ В Физулинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.
Как сообщает карабахское бюро Report, на участке дороги Бейлаган-Горадиз, пролегающей по территории села Беюк Бехменли автомобиль марки Mercedes столкнулся с каретой скорой помощи.
В результате аварии машина скорой помощи упала в кювет у дороги, находившийся в автомобиле Mercedes 7-летний Русиф Намазлы скончался на месте происшествия.
Два других пассажира - 6-летний Агшин Намазлы и 33-летняя Нигяр Намазова получили ранения и в тяжелом состоянии были доставлены в Физулинскую центральную районную больницу в поселке Зобуджуг.
Врачи оценивают состояние раненых как средней тяжести.
Полиция проводит расследование по факту.
Valeh DadaşovАвтор новости
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