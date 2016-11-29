Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Физулинском районе обнаружена неразорвавшаяся ручная дымовая граната.

Как сообщили Report из Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), в водоканале в поселке Гайыдыш Физулинского района обнаружена и изъята неразорвавшаяся ручная дымовая граната (M7-A3).

Со стороны ANAMA проверена территория площадью 250 кв. метров.

В целом, с 7 апреля по 29 ноября 2016 года агентством произведен осмотр 649 домов и приусадебных участков на территории Зардабского, Тертерского, Агджабединского, Агдамского, Ходжавендского, Бардинского, Бейлаганского, Физулинского, Геранбойского, Товузского, Газахского, Агстафинского, Самухского, Гейгельского, Шемкирского, Джалилабадского, Уджарского, Астаринского, Сальянского районов, а также городов Мингячевир, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Ширван и Баку, 3-х военных частей, 2 сельских кладбищ, 5 сельских средних школ, 2 медпунктов, 1 склада для хранения металлов, 30 ферм, 1 винного завода, 1 заповедника и 1 гравийного карьера. Были обнаружены и обезврежены 3 958 не разорвавшихся боеприпасов, 15 противопехотных мин ПМН, 3 противопехотные мины ПОМЗ-2, 2 противопехотные мины ОЗМ-72, а также 2 "сигнальные мины" и 45 противотанковых мин.