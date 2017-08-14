В Физулинском районе обнаружен неразорвавшийся снаряд

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ На территории села Араятлы Физулинского района обнаружен неразорвавшийся снаряд.

Об этом сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA) при Кабинете министров.

Сообщается, что 14 августа в центр ANAMA поступила информация из центра звонков МВД "102" об обнаружении неразорвавшегося снаряда на территории села Араятлы Физулинского района.

Сразу же на место происшествия была направлена специальная мобильная группа быстрого реагирования агентства.

Специалисты ANAMA провели осмотр территории, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен 1 противотанковый снаряд калибра 125 мм (OF-26) и перевезен для обезвреживания на центральную территорию агентства по уничтожению опасных предметов и устройств.

Проведен наземный осмотр территории площадью 900 кв. м, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.