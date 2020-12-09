В Физули завели уголовное дело на заразившегося ковидом владельца аптеки

По факту возбуждено уголовное дело

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции органами прокуратуры Азербайджана продолжаются комплексные и последовательные меры по борьбе с нарушителями особого карантинного режима.

Как сообщает Report, житель Физулинского района Барат Алияр оглу Алиев, 1980 года рождения, незаконно покинув место проживания, где проходил лечение от коронавируса, отправился на работу - в аптеку в селе Бала Бехменли, тем самым грубо нарушив карантинный режим.

В прокуратуре Физулинского района по факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК Азербайджана.