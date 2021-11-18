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В Физули заведено уголовное дело на хирурга, обвиняемого в смерти пациентки

В Физули заведено уголовное дело на хирурга, обвиняемого в смерти пациентки 15:20
Происшествия
18 ноября 2021 г. 15:53
В Физули заведено уголовное дело на хирурга, обвиняемого в смерти пациентки

В Физулинской районной прокуратуре проводится расследование по уголовному делу в связи с ухудшением здоровья жительницы села Араз Дилагарда Гюльнар Агакишиевой и смертью жительницы села Дуньямалылар Бейлаганского района Инджибаим Мамедгулиевой. Инциденты были вызваны ошибками, допущенные оперировавшим их в разное время врачом–хирургом общего профиля Азадом Гусейнзаде, который работает в Физулинской районной центральной больнице.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

А.Гусейнзаде предъявлено обвинение по статьям 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество)), в отношении него принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации, следствие по указанному уголовному делу в скором времени будет завершено и передано в суд.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə xəstənin ölümünə səbəb olan cərrah barəsində cinayət işi açılıb

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