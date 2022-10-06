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В Физули задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории

В Физули задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, задержаны лица, пытавшиеся проникнуть без соответствующего разрешения на территории, освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от взрывчатых веществ.
Происшествия
6 октября 2022 г. 10:53
В Физули задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Физулинского районного отдела полиции, задержаны лица, пытавшиеся проникнуть без соответствующего разрешения на территории, освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от взрывчатых веществ.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники полиции остановили на посту для проверки жителей района Хаяла Гулиева и Сахиля Рустамова, пытавшихся проехать на освобожденные территории. В ходе проверок было установлено, что у этих лиц нет соответствующих разрешений. В отношении них были составлены протоколы, которые затем направили в районный суд.

По решению суда X.Гулиев арестован на 10 дней, С.Рустамов - оштрафован в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş əraziyə keçmək istəyən şəxs həbs olunub, daha bir nəfər cərimələnib

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