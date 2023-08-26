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В Физули задержаны подозреваемые в краже

В Физули задержаны подозреваемые в краже В Физулинском районе задержаны подозреваемые в совершении кражи и незаконном обороте наркотических средств.
Происшествия
26 августа 2023 г. 09:15
В Физули задержаны подозреваемые в краже

В Физулинском районе задержаны подозреваемые в совершении кражи и незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных в последние дни операций сотрудниками отдела уголовного розыска Физулинского районного отдела полиции задержаны 8 подозреваемых в совершении краж.

В результате проведенного расследования было установлено, что Немат Хагвердиев, Фарида Рагимова, Вусал Бадалов, Хикмет Тагиев, Муса Хатамов, Гардаш Гюльмалиев, Натиг Газиев и Магеррам Рустамов совершили кражи из магазинов, складов и домов, расположенных на территории района, причинив ущерб на общую сумму около 50 тысяч манатов.

В ходе другой проведенной операции задержан гражданин Исламской Республики Иран Хосейн Фархади, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При личном осмотре у него была обнаружена и изъята марихуана.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела, продолжаются расследования.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə oğurluq əməllərində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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